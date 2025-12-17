RC - Dernières infos

Villeneuve : Deux nouveaux travailleurs sociaux pour dynamiser le Vill’OCentre

Engagés récemment par la Commune de Villeneuve, Julien Furnari et Samuel Ribeiro ont pour mission de lancer et dynamiser le tout nouveau Vill’OCentre, maison intergénérationnelle ouverte à tous. Originaires du village, ils posent les bases d’un lieu destiné à devenir un véritable point de rencontre pour les jeunes et la population locale.

La Commune de Villeneuve vient de renforcer son secteur jeunesse avec l’arrivée de deux travailleurs sociaux de proximité : Julien Furnari et Samuel Ribeiro. Leur premier défi consiste à faire vivre le « Vill’OCentre », la nouvelle maison intergénérationnelle ouverte à tous.

Ils y proposent des accueils libres, des activités variées et multiplient les actions pour faire connaître ce lieu encore méconnu, mais dont la fréquentation augmente déjà. Originaires de Villeneuve, ils s’appuient sur leur expérience et leur connaissance du terrain pour développer un espace dynamique, fédérateur et accessible aux jeunes comme aux sociétés locales.

Pour en apprendre plus sur leur nouvelle fonction, nous sommes partis à leur découverte. Un entretien mené en compagnie de Julien Furnari et Samuel Ribieiro.

/LT