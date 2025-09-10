RC - Dernières infos

Villeneuve: deux hommes blessés lors d’une altercation, dont l’un par balle

Deux jeunes hommes ont été blessés ce mardi au cours d’une altercation à Villeneuve. L’un d’entre eux présentait une blessure par balle.

Les deux victimes, un ressortissant français de 24 ans et un ressortissant suisse de 23 ans, ont été hospitalisés en urgence, après s’être réfugiés dans un commerce de la ville. Leurs jours ne sont pas en danger, mais les autres participants à l’altercation sont en fuite, indique la police cantonale vaudoise dans un communiqué. Le Ministère public a été informé et une instruction pénale a été ouverte. Les investigations ont été confiées aux inspecteurs de la police de sûreté vaudoise.