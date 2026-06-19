Villeneuve: comptes et émotion au menu de la séance du Conseil communal

Les comptes 2025 de la commune de Villeneuve ont été validés jeudi soir par le Conseil communal.

Le résultat du compte de fonctionnement boucle sur un excédent des charges de plus de 780’000 francs. Un excédent qui s’explique en partie par la baisse des recettes fiscales. A noter que la marge d’autofinancement, montant qui permet à la commune de financer des projets ou rembourser des dettes, s’élève à plus 420’000 francs. Le Conseil communal a également profité de cette dernière séance de législature pour remercier la syndique sortante, Corinne Ingold, ainsi que le vice-syndic sortant Dominique Pythoud, qui auront œuvré sur plusieurs législatures au sein de l’exécutif villeneuvois.