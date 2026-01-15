RC - Dernières infos

Villars-sur-Ollon: une soirée de courts-métrages

Les amoureux de 7ème art se retrouveront demain soir à Villars-sur-Ollon à l’occasion d’une soirée consacrée aux courts-métrages.

Initié par le réalisateur chablaisien Jonas Graf, cet événement permettra au public de découvrir la richesse cinématographique de ces productions à travers la diffusion de 4 courts-métrages.