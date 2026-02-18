RC - Dernières infos

Villars-sur-Ollon : trois skieurs secourus de justesse au-dessus d’une barre rocheuse

Mardi après-midi, trois jeunes skieurs se sont retrouvés bloqués, au sommet d’une falaise d’une quarantaine de mètres dans le secteur du Lac Noir (domaine Villars-Gryon-Diablerets). Dans l’impossibilité de s’extraire par leurs propres moyens et face à une météo empêchant tout vol d’hélicoptère, le Secours Alpin Romand a mené une opération terrestre délicate. Les trois adolescents ont pu être évacués sains et saufs.

Alors qu’ils évoluaient en dehors des pistes balisées, les trois skieurs ont été surpris par une accumulation massive de neige poudreuse, les empêchant de remonter la pente. Leur trajectoire les a conduits au bord d’une barre rocheuse de 40 mètres, où ils se sont retrouvés immobilisés dans une situation précaire.

Alertés, les pisteurs du domaine Villars-Gryon-Diablerets ont sollicité l’appui de la Rega. Les conditions météorologiques — fort vent et brouillard dense — rendant toute approche par les airs impossible, la centrale d’intervention de la Rega a engagé les spécialistes de la colonne de secours de Villars.

Une évacuation technique sur cordes

Trois sauveteurs du Secours Alpin Romand ont rejoint le site malgré un risque d’avalanche marqué. Pour atteindre les victimes, ils ont mis en place un dispositif de sécurité en utilisant les arbres environnants comme points d’ancrage. Une fois le système de cordes installé, un sauveteur a pu descendre en rappel, skis aux pieds, pour rejoindre les jeunes skieurs et les sécuriser. Ils ont ensuite été évacués l’un après l’autre vers une zone sûre.

Collaboration étroite avec les domaines skiables

Cette intervention illustre la collaboration essentielle entre la Rega, le Secours Alpin Suisse et les services de pistes. En hiver, cette synergie permet de déclencher les moyens les plus adaptés, qu’ils soient aériens ou terrestres, pour porter secours même lorsque les conditions sont difficiles. Grâce à l’intervention rapide des patrouilleurs du domaine skiable et des sauveteurs, les trois skieurs ont pu être ramenés en sécurité, sains et saufs, malgré la complexité du terrain et la météo adverse.

com/ADC