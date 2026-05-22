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Victime d’une arnaque par téléphone, une habitante de la région témoigne

Les arnaques continuent de faire de nombreuses victimes en Valais. Faux policiers, faux proches ou encore fausses autorités : les escrocs multiplient les méthodes pour tromper la population, en ciblant particulièrement les seniors et les personnes âgées.

C’est arrivé une dame d’un certain âge de la région, qui a subi une arnaque par téléphone. Elle a souhaité garder l’anonymat, nous l’appellerons donc Julie. Pour elle, témoigner est une façon de pouvoir mettre en garde les auditeurs et auditrices.

Julie nous explique que tout a commencé par un téléphone. Un homme se présente en prétendant faire partie de l’office fédéral de la sécurité, et lui explique que son ordinateur a été piraté et qu’il y a un virus dessus. Elle nous raconte la suite.

Là, Julie est donc au téléphone avec celui qui lui prétend faire partie de l’office fédéral de la sécurité, alors qu’un « technicien » est là pour normalement contrôler ses appareils électroniques. Sauf que l’interlocuteur au téléphone donne des directives au faux technicien.

Le faux technicien a ensuite tout mis dans une enveloppe et l’a pesée avec sa balance de ménage. L’interlocuteur au téléphone demande ensuite à Julie d’aller sur son compte bancaire, ce qu’elle a refusé.

Une méthode bien ficelée qui a permis aux arnaqueurs de dérober des bijoux, mais aussi de l’argent que Julie avait caché dans sa maison. Ils ont ensuite tenté de retirer environ 3’000 francs de son compte bancaire, mais n’ont pas réussi. Une petite victoire tout de même pour elle, même si ce qui ressort de cette mauvaise expérience, c’est surtout de l’interrogation.

Une mauvaise expérience qui laisse des traces

Pour Julie, c’est une expérience qu’elle aurait préféré ne pas vivre et qui a quelque peu atteint sa confiance. Elle est depuis beaucoup plus méfiante envers les appels qu’elle peut recevoir.