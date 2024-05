RC - Dernières infos

Veytaux-Chillon et Montreux: les conseils communaux approuvent la convention de fusion

Feu vert pour le projet de fusion de Veytaux-Chillon et Montreux. Mardi soir, les deux conseils communaux ont donné leur accord à la convention de fusion, ouvrant la voie à un vote populaire en septembre prochain.

Veytaux-Chillon et Montreux donne leur feu vert au projet de fusion. Mardi soir, les deux conseils communaux se sont réunis simultanément pour se prononcer sur la convention de fusion des deux communes. Malgré l’opposition de la municipalité de Veytaux, le conseil communal l’a approuvé avec 25 voix, 8 contre et une abstention. De son côté, le législatif de Montreux, en accord avec la municipalité, a massivement soutenu la fusion avec 99 voix et 1 abstention. La convention de fusion, ainsi validée, sera soumise à un vote populaire en septembre prochain.

JG