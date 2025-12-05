RC - Dernières infos

Vevey valide un budget 2026 fragile mais soutenu politiquement

Le Conseil communal veveysan a validé jeudi soir un budget marqué par un déficit de près de dix millions. Malgré la pression financière, la Municipalité assure pouvoir maintenir les prestations à la population.

Le budget 2026 de Vevey a été adopté à une large majorité jeudi soir. Après près de trois heures de débats largement consacrés aux finances, le Conseil communal a accepté le document, avec huit refus et une dizaine d’abstentions. La Ville doit composer avec une conjoncture difficile : la baisse des revenus fiscaux et les reports de charges du canton et de la Confédération entraînent un déficit qui avoisine les dix millions de francs. La marge d’autofinancement reste toutefois légèrement positive, d’un peu plus de cent mille francs.

Face à ces contraintes, la Municipalité a dû réévaluer ses priorités et réfléchir aux efforts à engager pour la suite. C’est dans ce contexte que Laurie Willommet a pris la parole au lendemain de la séance :

Malgré les tensions budgétaires, l’exécutif affirme avoir pu maintenir l’entier des prestations destinées à la population, notamment dans des domaines essentiels comme la petite enfance ou le social. À trois mois de la fin de la législature, l’acceptation claire du Conseil communal représente pour la Municipalité un signal politique important.

La légère marge d’autofinancement, bien qu’encourageante, est jugée fragile. La Municipalité anticipe déjà les prochains exercices et prépare un travail approfondi pour stabiliser les finances tout en préservant les prestations aux habitantes et habitants.

/JGA