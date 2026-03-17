RC - Dernières infos

Vevey va lancer sa première Communauté électrique locale

Vevey a décidé de créer sa première Communauté électrique locale.

Le but est d’échanger l’électricité produite par toutes les centrales photovoltaïques dont la ville est propriétaire avec l’ensemble des bâtiments communaux. La valorisation supplémentaire de la production de ses centrales au sein de ce nouveau système est estimée à environ 40’000 francs par an. La mise en exploitation pourrait être réalisée d’ici la fin de cette année.

17 mars 2026

Comments are closed.