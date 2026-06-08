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Vevey: une soirée pour découvrir le cimetière autrement

La bibliothèque de Vevey propose aux habitants de découvrir le cimetière autrement. Une soirée thématique est organisée mardi soir avec au programme, de l’histoire, des anecdotes, de la lecture et un apéro…

Dans le cadre de la saison culturelle de la bibliothèque de Vevey sur la thématique « C’est mort », une soirée bien particulière est organisée mardi. En collaboration avec l’archiviste communale, le musée historique de Vevey, et le coordinateur du lieu, les participants seront invités à découvrir ou redécouvrir le cimetière… Les explications de Lorraine Filippozzi, archiviste communale de Vevey.

A travers 4 parties, dont l’histoire du cimetière, ou encore des anecdotes et un apéro, l’objectif est de permettre aux Veveysannes et Veveysans de s’approprier ce lieu, souvent encore très tabou dans la société. Lorraine Filippozzi a tout de suite été emballée par l’idée de mettre sur pied cette soirée.