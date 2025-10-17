RC - Dernières infos

Vevey : une exposition met à l’honneur les femmes séniors

Elles sont nombreuses à prendre soin des autres, souvent dans l’ombre et sans reconnaissance. À Vevey, une exposition leur rend hommage à travers des portraits de femmes séniors engagées dans ce travail invisible du care, à découvrir dès ce 9 octobre sur la place du 14-Juin.

À Vevey, une exposition rend hommage à celles qui, dans l’ombre, prennent soin des autres.

Dès ce jeudi 9 octobre, l’association Tokyo Moon et le Service de la cohésion sociale présentent une série de portraits consacrés aux femmes séniors qui accomplissent chaque jour le travail invisible, qu’il s’agisse de soin, de soutien ou d’accompagnement.

Les photographies, accompagnées de citations et de chiffres clés, sont à découvrir dans l’ancienne cabine téléphonique de la place du 14-Juin, en plein centre-ville de Vevey. À l’occasion du vernissage qui s’est tenu jeudi soir dernier, nous avons pu rencontrer la créatrice de cette exposition. Cheffe de projet pour l’association Tokyo Moon, Ghislaine Heger a commencé par revenir sur la genèse de ce projet.

L’exposition est visible, on le rappelle, au cœur de la place du 14 juin à Vevey, jusqu’au 14 décembre.

