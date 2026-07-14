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Vevey : Un service de livraison gratuit pour faciliter la mobilité au centre-ville

Faire ses courses au centre-ville et les récupérer directement près de sa voiture : c’est le nouveau service lancé par la Ville de Vevey dès ce samedi. Une mesure destinée à soutenir les commerces pendant les travaux de la place du Marché tout en favorisant une mobilité plus durable.

Déposer ses courses en ville et les récupérer directement près de sa voiture quelques minutes plus tard. C’est le principe du nouveau service de livraison que met en place la Ville de Vevey dès ce samedi 18 juillet. Ce projet pilote doit permettre de répondre à un besoin croissant de mobilité en pleine deuxième phase des travaux de la place du Marché, qui réduit les possibilités de stationnement. Il permettra d’acheminer les achats jusqu’à des casiers connectés installés près du parking de la Cour-aux-Marchandises.

Jessica Renel, cheffe du service Durabilité, Économie et Tourisme au sein de la ville de Vevey, revient sur les raisons qui ont poussé la Municipalité à lancer ce projet pilote.

Ces nouveaux casiers connectés ne serviront toutefois pas uniquement à récupérer ses courses. La Municipalité profite de ce projet pilote pour tester d’autres services qui pourraient simplifier le quotidien de la population. On retrouve Jessica Renel.

Le projet s’inscrit dans la stratégie de mobilité durable de la Ville. Il sera testé jusqu’à l’automne avant un premier bilan.

/LT