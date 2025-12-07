RC - Dernières infos

Vevey: un dégagement de fumée au Centre Manor dû à un problème technique sur la chaudière

Ce dimanche, un dégagement de fumée a eu lieu au Centre Manor à Vevey.

Le parking du centre commercial, ainsi que certaines routes adjacentes ont dû être fermés à la circulation, afin que les services de secours puissent régler la situation. Contactée, la police cantonale vaudoise indique que ce dégagement de fumée est du à un problème technique de l’une des chaudières. Les routes ont pu être rouvertes dans l’après-midi.