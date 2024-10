RC - Dernières infos

Vevey: un cirque pour l’inclusion

« Evolution » : c’est le nom de la nouvelle tournée de l’association veveysanne « Un Nez Rouge Pour Tous ».

Un spectacle qui rassemble sur scène une douzaine de personnes en situation de handicap et de personnes valides. En tournée sur la Riviera et dans le Chablais à partir de la semaine prochaine, cette production de « handi-cirque » se veut avant tout un moment inoubliable pour les participants et le public. A relever que ce projet est porté par Caroline Ranc, cofondatrice de l’association « Un Nez Rouge Pour Tous ».