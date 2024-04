RC - Dernières infos

« Vevey Rénove » lance sa deuxième édition

Encourager les propriétaires privés veveysans dans la rénovation énergétique de leurs bâtiments : c’est la mission de « Vevey Rénove ». Le but de la démarche est d’augmenter le taux de rénovation du bâti, pour parvenir à la neutralité carbone d’ici à 2050, atteignant ainsi les objectifs fixés par la Confédération.

Porté par Romande Energie et la ville de Vevey, le programme, reconduit pour la deuxième fois, vise à accompagner les propriétaires de locatifs dans les démarches, administratives et techniques. Les précisions de Pascal Molliat, municipal veveysan du Service bâtiments, gérance et énergie.

Dans ce cadre, un café-Renove en juin et un workshop en septembre permettront aux propriétaires d’aborder les différentes questions en lien avec l’assainissement des bâtiments énergivores.