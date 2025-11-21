RC - Dernières infos

Vevey : record de distinctions pour les mérites sportifs

La Ville de Vevey a décerné mercredi ses prix aux sportifs méritants. Pas moins de 184 athlètes et 23 équipes-groupes appartenant à 18 clubs différents ont reçu médailles et diplômes.

Ce sont ainsi au total 556 lauréates et lauréats qui ont été récompensés au fil d’une cérémonie animée par plusieurs associations locales. Ce chiffre constitue un nouveau record depuis la première édition, et place cette cérémonie parmi les plus grandes du canton en termes de participation. Ces athlètes ont toutes et tous été titrés dans les catégories officielles élite et junior internationales, nationales, régionales ou cantonales, ayant pris part à des championnats du monde, d’Europe ou universitaires dans leurs disciplines sportives respectives.

Lors de la cérémonie, le projet de médiation culturelle Ghetto Jam, mené par la Cie veveysanne ADN Dialect, a dévoilé un projet artistique unique, spécialement créé pour l’événement. Une création originale mêlant danse et taekwondo, mettant en avant précision, maîtrise et énergie. L’École de danse Neptune a également enflammé la salle avec des chorégraphies dynamiques et créatives, offrant au public un moment fort en émotions.

Un mérite d’honneur a été décerné à M. Abdenbi Amhand afin de saluer son parcours sportif exemplaire et célébrer l’obtention de son 8ème dan, en taekwondo, une première en Suisse dans ce sport et une distinction rare témoignant d’un niveau d’excellence exceptionnel. Un mérite spécial a également été attribué aux fondateurs et moniteurs de SPARK afin de reconnaître leur engagement et leur encadrement dans le projet qui s’est tenu cet été sur la place Robin.

La Municipalité les félicite pour ces excellents résultats et remercie les sociétés sportives de Vevey et leurs bénévoles pour leur engagement et pour la qualité de l’encadrement de leurs membres.

ADC