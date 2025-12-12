RC - Dernières infos

Vevey ouvre un hébergement d’urgence

En raison de l’absence actuelle de locaux adaptés dans l’est vaudois, et en attendant la mise en œuvre d’une solution pérenne, la ville met en place une structure d’accueil temporaire dans l’abri civil du Panorama. 4 dortoirs offrant 24 lits au total, une salle commune, des douches et des WC seront ouverts aux personnes sans-abri à partir du lundi 15 décembre.

Baptisé « Le Lien – Vevey », en référence à sa mission de trait d’union entre les personnes sans-abri de l’est vaudois et les acteurs spécialisés du réseau social, cet espace sera ouvert tous les jours de 21h à 8h30.