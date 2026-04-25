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Vevey organise une nouvelle édition de la Journée des mobilités

La Ville de Vevey organise une nouvelle édition de la Journée des mobilités.

La population pourra découvrir, de 9h à 14h sur la partie nord de la place du Marché, plusieurs stands d’information ainsi que des animations. L’objectif : présenter les associations actives dans le domaine, mais aussi montrer les différentes options de mobilité disponibles. Jessica Renel, déléguée à la durabilité à Vevey.

Un événement qui s’inscrit dans le cadre du plan climat, comme l’explique la déléguée à la durabilité à Vevey.

A noter encore qu’en parallèle de cette journée des mobilités, la traditionnelle bourse aux vélos organisée par Pro Vélo Riviera se tiendra sous la Grenette.