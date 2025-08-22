RC - Dernières infos

Vevey : moins de voitures et plus de verdure pour le quartier de la Valsainte

Le quartier veveysan de la Valsainte est désormais plus vert et convivial.

Débuté fin 2024, le réaménagement de la rue du Collège et de la rue Sainte-Claire s’est achevé cet été. La bande centrale est désormais réservée aux piétons, à la mobilité douce, ce qui limitera le flux de circulation routière, qui pouvait atteindre 900 véhicules motorisés par jour avant les travaux.

Le quartier bénéficie également d’un espace de détente avec des chaises, une fontaine, une table de ping-pong et un jeu d’échecs géant. Un arbre a également été planté et d’autres plantations suivront.