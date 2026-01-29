RC - Dernières infos

Vevey met à l’enquête publique deux nouveaux plans d’affectation

La stratégie urbanistique veveysanne va de l’avant. Les plans d’affectation nord-ouest et sud de la ville sont mis à l’enquête publique, une étape importante pour l’aménagement du territoire.

Vevey a mis à l’enquête publique les plans d’affectation Nord-Ouest et Sud de la ville. Ces deux plans permettent de définir des règles claires et précises concernant les constructions sur le territoire communal. Ils répondent également aux enjeux actuels et futurs sur les questions de préservation du paysage et du patrimoine, de lutte contre le réchauffement climatique mais aussi de biodiversité et de mobilité. Antoine Dormond, municipal du service de l’urbanisme et de la mobilité à Vevey.

La population peut découvrir ses plans d’affectation via deux expositions présentant les principales thématiques à la place Robin et au Jardin Doret. Notez finalement que la mise à l’enquête court jusqu’au 8 février.

MV