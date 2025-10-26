RC - Dernières infos

Vevey: malgré la pluie, le VIFFF a séduit

La 11e édition du Vevey International Funny Film Festival s’est terminée dimanche.

Malgré la pluie qui a forcé les organisateurs à annuler certains jours l’Open Air, le public a toutefois répondu présent dans les salles obscures. Ils étaient même plus nombreux que l’édition précédente, d’après Maryke Oosterhoff, la co-présidente de la manifestation. Elle annonce d’ores et déjà une 12e édition l’année prochaine.

 

 

26 octobre 2025

Comments are closed.