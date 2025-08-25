RC - Dernières infos

Vevey : l’Hôpital du Samaritain se modernise avant une réouverture en 2028

La rénovation complète de l’Hôpital du Samaritain à Vevey a débuté lundi pour de bon.

Arrêtés en 2020 pour des raisons budgétaires, les travaux du nouveau centre de santé intercantonal de l’Hôpital Riviera Chablais devraient aboutir fin 2027. Dès sa mise en service en 2028, le site du Samaritain accueillera un pôle gériatrique avec 75 nouveaux lits pour répondre aux besoins croissants des seniors, une permanence médicale ainsi qu’un pôle de soins communautaires en soutien aux patients et proches aidants.

La population suisse étant vieillissante, l’Hôpital Veveysan renforcera les soins aux ainés. Christian Moeckli, directeur général de l’HRC.

Prévu pour durer deux ans, le chantier devra reconfigurer entièrement les bâtiments du 20ème siècle. Crédit : Radio Chablais

Il y a encore quelques années, l’Hôpital du Samaritain abritait un service d’urgences au cœur de Vevey. Cette unité disparaitra au profit d’une permanence et d’une collaboration avec Rennaz. Christian Moeckli.

Budgétée à 40 millions de francs, la modernisation de l’hôpital intercantonal du Samaritain de Vevey est entièrement autofinancée par la Fondation privée de l’HRC et verra 150 professionnels de santé y travailler.