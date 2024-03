RC - Dernières infos

Vevey: le théâtre d’improvisation était à l’honneur ce week-end au Rocking Chair

Pour sa 12ème édition, le FIRE Festival a proposé deux soirées de représentation de théâtre d’improvisation. Au total, cinq spectacles se sont tenus entre samedi et dimanche au Rocking Chair de Vevey.

Le Rocking Chair à Vevey faisait la part belle au théâtre d’improvisation ce week-end. La salle vaudoise accueillait samedi et dimanche la 12ème édition du FIRE Festival. Mis sur pied depuis plus d’une décennie par l’Association « Impro Riviera Event », l’évènement proposait cinq représentations orchestrées par des membres du collectif. Si les plus anciens membres ont foulé les planches, le week-end a aussi permis de mettre en avant la relève de l’Association, au travers de sketchs aux ambiances diverses.

Les précisions d’Estelle Bonjour, présidente de l’Association Impro Riviera Event.

Ce vent de fraicheur permet aussi de donner envie à d’autres enfants ou adolescents de se lancer, et ce, dès le plus jeune âge. Le co-organisateur de l’évènement, Nicolas Rohrer s’en souvient. Pour lui, le théâtre d’improvisation s’est apparenté à une thérapie.

Deux jours de festivités qui ont permis d’attirer une centaine de personnes entre les murs du RKC.