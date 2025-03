RC - Dernières infos

Vevey : le sport à l’honneur le temps d’un week-end

Roller disco, zumba, boxe des activités qui étaient à découvrir ce week-end à Vevey. L’occasion pour la ville d’encourager la population à pratiquer une activité physique régulière.

La ville de Vevey a organisé samedi et dimanche un week-end sportif ouvert à tous. Le but : favoriser les activités physiques mais également permettre à la population de découvrir des associations de la région et de se rencontrer. La Municipalité a profité du démontage de la patinoire temporaire située sur la Place du Marché pour donner rendez-vous à la population autour de différentes activités. Sous la tente qui accueillait jusque-là la patinoire, il a été possible le temps d’un week-end de s’essayer au patin à roulettes, lors d’une roller disco le samedi, mais aussi de s’initier à la zumba et à la boxe en famille le dimanche. Pour Laurie Willommet, municipale du Service famille, éducation et sport de la ville de Vevey c’était aussi l’occasion de pouvoir concilier vie de famille et activités sportives.

Cette première édition du week-end sportif a été un véritable succès pour la ville qui espère organiser d’autres activités du même type.

MV