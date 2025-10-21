RC - Dernières infos

Vevey : le SIGE nomme sa nouvelle directrice

Le SIGE, le Service Intercommunal de Gestion, en charge de la gestion de l’eau, de l’épuration et des abattoirs de la Riviera vaudoise, a nommé lundi sa nouvelle directrice.

Danila Aimone succèdera en novembre à Laurent Mineau, qui avait quitté en juin dernier son poste pendant le temps d’essai. Après l’obtention d’un diplôme d’ingénieure civile, Danila Aimone a officié durant 15 ans comme responsable de projets dans plusieurs entreprises de la construction dont Implenia Suisse.

Selon le comité de direction, ses compétences techniques, sa vision stratégique et ses valeurs humaines permettront de poursuivre la mission du SIGE auprès des communes et des habitants.