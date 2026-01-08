RC - Dernières infos

Vevey : Le plan « Grand Froid » restera actif jusqu’au 11 janvier

Face aux températures largement négatives annoncées jusqu’à la fin de la semaine, la Ville de Vevey a activé son plan « grand froid ». La municipalité a ouvert 24 places d’hébergement d’urgence dans un abri PC afin d’éviter aux personnes sans abri de devoir se rendre à Lausanne pour passer la nuit.

Le thermomètre est largement descendu en dessous des 0 degré ces derniers jours. Une situation qui devrait perdurer jusqu’en fin de semaine et qui oblige certaines villes à prendre des mesures en matière d’hébergements d’urgence. C’est le cas de Vevey, qui a déployé son plan « grand froid ». Alors que l’est-vaudois était dépourvu de place, la municipalité veveysanne a ouvert 24 lits dans un abri PC fin décembre dernier. Disponible 7 jours 7 de 21h à 08h30, ce lieu doit permettre d’éviter aux personnes concernée de devoir rejoindre Lausanne pour y trouver un toit pour la nuit.

Les précisions de Gabriela Kämpf, Municipale veveysanne charge de la cohésion sociale…

Confronté déjà à un manque de place, les différentes villes de la Riviera se serrent les coudes, mais il arrive parfois que la capacité d’accueil n’est pas suffisantes. Gabriela Kämpf nous explique les solutions lorsque ce cas de figure se présente…

Notez que cet hébergement d’urgence est une solution provisoire d’une durée maximum de trois mois, en attendant la recherche d’autres locaux plus pérennes pour faire face aux périodes de grand froid. Le dispositif pour faire face aux chutes des températures sera en place jusqu’à la nuit du 11 janvier.

/LT