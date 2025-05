RC - Dernières infos

Vevey : Le défi d’un mois sans voiture est lancé

À Vevey, le mois sans voiture a débuté mercredi. Une trentaine de participants vont expérimenter la vie sans voiture durant un mois, et ce grâce à la gratuité des transports publics ou encore à l’accès aux vélos électriques.

Le « mois sans voiture » a débuté mercredi à Vevey. Une trentaine de participants se sont inscrits à ce défi mis sur pied par le bureau « Mobil’Homme ». Un défi qui invite à laisser sa voiture au garage pendant un mois et à tester des alternatives durables gratuites comme les transports publics ou encore le vélo. Objectif : sensibiliser la population à une mobilité plus douce et réduire l’impact de la pollution que crée le trafic motorisé.

Les précisions de Gabriela Kämpf, municipale veveysanne chargée de la durabilité.

Un défi qui a séduit à Vevey puisqu’ils seront plus d’une trentaine à le relever. Au terme de ces 30 jours sans voiture, une séance sera organisée afin de recueillir les ressentis des participants. Un processus que nous détaille Gabriela Kämpf.

Notez que Vevey n’est pas la seule commune à prendre part à ce défi. Epalinges, Lausanne, Yverdon-les-Bains et Montreux sont également de la partie.

Ludovic Turin