Vevey : le centre sportif serait remplacé par un pôle économique controversé

Les terrains de La Veyre-Derrey, situés entre Vevey et Blonay-Saint-Légier, devraient accueillir des entreprises et créer plus de 600 emplois.

Prévue dans les années 1980 pour la construction d’un centre sportif, cette parcelle communale de 40’000 m² est désormais considérée par le Canton de Vaud et la région comme une zone d’activités artisanales et industrielles.

Un choix qui fait débat au Conseil communal, inquiet face à la pénurie persistante d’infrastructures sportives sur la Riviera. Malgré les appels du législatif à relancer l’idée d’un centre sportif, la Municipalité reste catégorique : La Veyre-Derrey est destinée à l’économie, et en changer nécessiterait une quinzaine d’années de travail. Le conseiller communal de Vevey Libre Jérôme Christen, dénonce cette inflexibilité communale.

Les terrains seraient destinés à des activités artisanales et industrielles. Crédits : Vevey Libre

A Vevey, jusqu’à 250 jeunes sont chaque année sur liste d’attente faute de terrains de football en suffisance. Une situation qui est appelée à s’aggraver si rien n’est fait selon Jérôme Christen.

Un autre vaste projet de centre sportif intercommunal est actuellement en discussion à Blonay-Saint-Légier. Lui aussi controversé, il engloutirait 70’000 m² de terrain agricole en Pangires et ne serait pas desservi par les transports en commun. Cette thématique devrait être discutée le 4 septembre prochain au Conseil communal de Vevey sous l’impulsion de l’interpellation de Jérôme Christen.