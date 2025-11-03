RC - Dernières infos

Vevey lance son premier Novembre de l’égalité

Novembre a commencé et à Vevey il rime avec Egalité puisque la ville propose toute une série de rendez-vous autour de la thématique. Thématique chère aux yeux de la commune, qui espère prévenir ainsi les violences faites aux femmes.

Vevey lance son premier «Novembre de l’égalité».

Pendant un mois, la commune proposera une série d’événements dédiés à la promotion du respect et de l’égalité entre les genres. Le point culminant de cette programmation sera la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, célébrée le 25 novembre. Au programme: stages d’autodéfense, ateliers créatifs, projections, table ronde et rencontres thématiques.

Interview complète de Gabriela Kämpf, municipale chargée du Service de la cohésion sociale:

Novembre de l’égalité prend la relève du Novembre des femmes, organisé de 2022 à 2024, et s’inscrit dans une démarche plus large d’inclusion.