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Vevey lance le projet pilote 1800-Spark

Après le succès de SPARK-Vaud l’an dernier, la ville de Vevey a choisi de s’approprier le concept. « 1800-Spark », c’est son nom, reprend les mêmes codes et ambitionne de devenir un rendez-vous estival.

La ville de Vevey lance le projet pilote « 1800-Spark ». Fort du succès de SPARK-Vaud qui avait passé par la place Robin l’an dernier, la Municipalité a choisi de se réapproprier le concept. Pour rappel, il s’agit d’un dispositif itinérant qui promeut l’activité physique, culturelle et artistique chez les jeunes en s’appuyant sur les associations locales. Au vu du succès rencontré chez les jeunes Veveysans, la ville a souhaité créer un rendez-vous estival durable. Durant 5 semaines, la place Robin accueillera donc gratuitement différentes initiations sportives, ateliers créatifs ou encore tournois avec toujours la même vocation, offrir de la place aux jeunes. Laurie Willomet, syndique de Vevey et responsable du dicastère famille, éducation, jeunesse et sport.

Ce projet pilote est aussi une jolie vitrine pour les associations et clubs locaux qui gagnent en visibilité. Laurie Willomet.

1800-Spark est donc à retrouver du 8 août au 12 septembre à la place Robin de Vevey, toutes les informations et le programme se trouvent sur le site de la ville : https://www.vevey.ch/1800-spark