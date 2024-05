RC - Dernières infos

Vevey : La main mise à l’honneur dans les nouvelles expositions du Musée Jenisch

Le musée Jenisch fait peau neuve. Trois nouvelles expositions, dont deux autour du thème de la main, y seront présentées au public dès jeudi 16 Mai.

« La Main et le Gant », l’exposition principale, et « Kokoschka à portée de Main » mettront en lumière le motif récurrent de la main dans les Arts visuels. Chez différents artistes, à différentes époques et sur différents supports, ce sujet amène une exposition variée et accessible à tous. Philippe Piguet, commissaire de l’exposition principale.

Quant à la troisième collection, « Pierre Aubert, Maître des bois », elle nous présentera une collection de xylographies de l’artiste suisse originaire de la Vallée de Joux. La visite, sous la forme d’une balade en forêt, se fera au Pavillon des estampes, au premier étage. Le musée est d’ailleurs connu pour sa grande collection de gravures. Nathalie Chaix, directrice de l’établissement.

Ces trois nouvelles expositions seront ouvertes au public jusqu’à la fin de l’été.

