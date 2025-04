RC - Dernières infos

Vevey: la culture alternative à l’honneur

La culture alternative veveysanne se dévoile à travers les pages d’un ouvrage, véritable témoignage historique.

Intitulé « Vevey alternatif, mouvances culturelles et festives des années 90 », ce livre célèbre l’émergence de différents mouvements culturels qui ont façonné la cité de la Riviera. Il aura fallu 4 ans de travail et de recherches à son auteur, Daniel Reymond, un historien à la retraite, pour collecter différents témoignages et documents. En résulte cet ouvrage qui revient sur une période culturelle riche marquée par un passé industriel et ouvrier.