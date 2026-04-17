RC - Dernières infos

Vevey: la 14e édition du Festival d’Impro Riviera Events a lieu ce week-end

Le festival veveysan d’improvisation théâtrale « FIRE » fait son retour ce week-end pour une 14e édition au Rocking-Chair.

Organisé par l’association Impro Riviera Events, cet événement a un objectif simple : offrir à tous des moments de rire et des bons souvenirs. Pour ce faire, cinq spectacles sont à l’affiche samedi et dimanche. Chacun d’entre eux a son concept unique, et il sera présenté par différentes troupes du collectif Impro Riviera Events. Les détails avec Clara Donhauser, co-organisatrice.

L’un des spectacles eux plongera les comédiens et comédiennes dans un défi culinaire : ils devront manger un aliment sur scène et les spectateurs détermineront qui mangera quoi. Un autre s’inspirera de l’univers de « Donjon et Dragons » pour construire un scénario romantique. Pauline Burnier, co-organisatrice.

Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet de l’association Impro Riviera Events.