Vevey: inauguration d’un nouvel espace d’accueil baptisé « Riviera pour Vous »

L’espace d’accueil « Riviera pour vous » a été inauguré vendredi matin en présence de la conseillère d’État vaudoise, Rebecca Ruiz. Ouverts en octobre 2023, les nouveaux locaux, mis sur pied par l’Association Régionale d’Action Sociale, Caritas Vaud et le Centre Social Protestant ont accueilli jusqu’ici près de 120 personnes.

Un nouvel espace d’information sociale a ouvert ses portes à Vevey. Baptisé « Riviera pour vous », ce projet pilote a été mis sur pied par trois entités : L’association régionale d’action sociale, Caritas Vaud et le Centre Social Protestant. Son but : faciliter l’accès de la population à des conseils et autres prestations sociales. Installés au centre-ville de Vevey depuis le 30 octobre dernier, ces nouveaux locaux répondent à un appel à projets, lancé par le canton en mars 2023.

Présente hier matin, pour l’inauguration de ce nouvel espace d’accueil, la conseillère d’État Rebecca Ruiz, en charge de la santé et de l’action sociale, est revenu son but et sa mission.

Ce nouvel outil vient s’ajouter aux autres prestations sociales du canton. Il va surtout permettre d’orienter une population parfois désarmées face à de nombreuses formalités administratives. Si bien que pour Rebecca Ruiz, cet espace d’accueil était une nécessité.

En trois mois d’exploitation, les assistants sociaux et bénévoles qui œuvrent pour ce nouvel espace ont accueilli plus de 120 personnes.