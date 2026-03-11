RC - Dernières infos

Vevey: hébergement d’urgence repris par l’Armée du Salut

Vevey remettra la gestion de l’hébergement d’urgence à l’Armée du Salut dès le 1er juillet prochain.

Après des difficultés rencontrées par la structure « Le Hublot », la ville avait ouvert à la mi-décembre dernier « Le Lien-Vevey » dans l’abri civil du Panorama. C’est dans ce lieu que se poursuivra l’accueil. L’Armée du Salut étudiera la possibilité de le transférer ultérieurement dans un bâtiment adapté. La prestation sera financée par un mandat cantonal.

