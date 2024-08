RC - Dernières infos

Vevey en mode artistes de rue

Le Festival international des artistes de rue égaiera la vieille ville de Vevey ce week-end.

Du 16 au 18 août, plus d’une vingtaine de troupes du monde entier se produiront au cœur de la cité veveysanne. Entièrement gratuite, la manifestation se veut grand public et invite les badauds à se laisser porter par les différents spectacles proposés. Et cette année le festival célèbre un anniversaire non négligeable puisque les organisateurs souffleront les 30 ans de l’événement.

Luca Carmagnola, président du Festival des artistes de rue, Vevey