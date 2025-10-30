RC - Dernières infos

Vevey dévoile les lauréats de sa Bourse aux projets durables 2025

La Ville de Vevey a élu jeudi les cinq lauréats de sa Bourse aux projets durables 2025.

Les associations «1’800 trucs » et « des amis d’action-parrainages » montent sur les deux premières marches du podium du concours. La première propose une bibliothèque collective d’objets du quotidien pour démocratiser le partage et la réutilisation d’équipements.

La seconde, l’Association des amis d’actions-parrainages propose de son côté un événement culinaire, culturel et participatif en août 2026. Nommée « Goûter le monde à Vevey », la manifestation vise à rassembler la population locale et immigrée autour d’une cuisine du monde.

Pour rappel, la Bourse aux projets durables de la Ville de Vevey est destinée à associer la population à la mise en oeuvre du Plan climat communal et de la stratégie de durabilité et à soutenir des projets durables, favorables à l’environnement, la société et l’économie locale.

Les cinq lauréats sont les suivants et se partagent 40’000 francs :

Offrez 1800 trucs avec 396 votes (10’000 francs) Goûter le monde à Vevey avec 388 votes (10’000 francs) Les samedis gourmands d’Epicoop avec 357 votes (5’000 francs) Obsolescence programmée des appareils avec 324 votes (3’000 francs) Autocollants accueillants avec 200 votes (10’000 francs)

ADC