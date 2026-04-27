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Vevey demande des crédits supplémentaires pour réaménager la place du Marché

La Municipalité de Vevey sollicite deux crédits complémentaires pour adapter le projet de transformation de la place du Marché. En cause : l’évolution du projet, des contraintes techniques accrues et un contexte économique changeant.

Le projet de réaménagement de la place du Marché à Vevey continue d’évoluer. La Municipalité demande aujourd’hui au Conseil communal l’octroi de deux crédits complémentaires afin d’adapter le projet aux nouvelles réalités.

Initialement validé en mai 2021 à hauteur de 13,246 millions de francs, le projet a depuis été affiné. Les autorités évoquent notamment des changements liés aux conditions économiques, aux exigences environnementales, ainsi qu’à des contraintes techniques et d’exploitation. Le syndic Yvan Luccarini :

Ces ajustements entraînent une demande de crédit supplémentaire de 4,7 millions de francs. Selon la Municipalité, cette adaptation permet de mieux répondre aux besoins futurs des usagers et aux nombreuses manifestations organisées sur la place.

Parmi les pistes d’économie déjà trouvées : l’abandon d’une plateforme en bois, des brumisateurs ou encore des installations de fitness urbain. Malgré ces ajustements, le syndic de Vevey Yvan Luccarini se veut confiant pour la suite du projet :

En parallèle, un second crédit de 599’000 francs est sollicité pour financer des études complémentaires. L’évolution du projet et sa complexité ont en effet nécessité une mobilisation accrue des services communaux et des mandataires, ce qui a un impact sur les honoraires.

Le chantier, débuté à l’automne dernier, devrait se poursuivre jusqu’en 2028.

/jga