Vevey décroche pour la 7e fois son label Cité de l’énergie

La Ville de Vevey a reçu mardi son 7e label Cité de l’énergie avec un score record de 87%. Une distinction qui récompense sa politique ambitieuse en matière d’énergie et de climat.

La Municipalité de Vevey a officiellement reçu mardi son 7e label Cité de l’énergie lors d’une cérémonie organisée sur la toiture du Port Franc. Avec un score de 87%, la Ville se classe 2e en Romandie et 9e au niveau national.

L’audit salue une stratégie énergétique coordonnée et le développement du chauffage à distance. Le site du Port Franc illustre ces efforts: après un assainissement complet, il accueillera la plus grande centrale photovoltaïque communale, capable de produire 166’000 kWh par an. Une toiture végétalisée viendra compléter le projet afin de limiter les îlots de chaleur et favoriser la biodiversité.

/LT