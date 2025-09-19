RC - Dernières infos

Vevey: coup d’envoi symbolique pour le grand chantier de la gare

La gare de Vevey entre en rénovation pour deux ans. Estimé à 33,5 millions de francs et piloté par la compagnie MVR, le projet doit rendre le site plus accessible et confortable pour les voyageurs. Le premier coup de pioche symbolique a été donné ce vendredi, en présence des autorités et partenaires.

À Vevey, les pelleteuses se mettent au travail pour transformer la gare. Durant deux ans, le site va se métamorphoser afin d’offrir plus de confort et d’accessibilité aux voyageurs.

Si les travaux ont commencé le 18 août, le coup de pioche symbolique a eu lieu vendredi, en présence de la compagnie de transports Montreux–Vevey–Riviera (MVR), maître d’ouvrage du projet, des CFF, des autorités et des partenaires.

Estimé à 33,5 millions de francs, le chantier est financé par la Confédération et le canton de Vaud. Il prévoit le rehaussement des quais, la rénovation de la marquise historique et le prolongement du passage inférieur vers la gare CFF. Les accès aux personnes à mobilité réduite seront également facilités, tout comme la fluidité du trafic routier au passage des Bosquets. Yves Marclay, directeur de MVR :

Malgré les nuisances attendues – bruit, restrictions d’accès, interruptions ponctuelles du trafic –, des mesures seront prises pour limiter l’impact sur les riverains et les clients. Yves Marclay :

L’objectif est clair : livrer une gare moderne et pratique à l’été 2027.

