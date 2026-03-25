RC - Dernières infos

Vevey contrôle ses établissements pour vérifier les normes incendie

À la suite de l’incendie survenu à Crans-Montana le 1er janvier 2026, la Ville de Vevey renforce les contrôles de sécurité incendie dans les établissements accueillant du public.

Dès le 1er avril 2026, des contrôles ciblés seront menés dans les établissements soumis à la Loi sur les auberges et débits de boissons, ainsi que dans certains petits commerces et points de vente à l’emporter. L’objectif est de vérifier le respect des normes en vigueur et, si nécessaire, d’imposer des mises en conformité afin de garantir la sécurité du public.

La démarche se veut avant tout préventive et pourrait s’inscrire dans la durée. Un premier bilan est prévu l’année prochaine pour évaluer et ajuster le dispositif.