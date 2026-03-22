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Vevey : Commerces fragilisés et accès contesté, tensions persistantes dans le quartier de Plan-Dessus

À Vevey, le quartier de Plan-Dessus cristallise les tensions entre mobilité, qualité de vie et survie des commerces. Malgré une pétition et des échanges, le dialogue reste tendu entre habitants et autorités.

Le bras de fer se poursuit à Vevey entre habitants, commerçants et autorités autour du quartier de Plan-Dessus. Les pétitionnaires dénoncent une situation qui se dégrade, avec des problèmes d’accès et de stationnement qui, selon eux, sont responsables de la fermeture de deux commerces. Ils pointent aussi du doigt une prolongation de cette situation avec d’autres travaux prévus à moyen-court terme. Les précisions à ce propos de l’un des pétitionnaires, Christophe Letsch.

De son côté, la Municipalité reconnaît un contexte compliqué, notamment en raison des nombreux chantiers en cours, mais elle relativise l’impact direct des mesures de mobilité. Elle évoque aussi d’autres facteurs, comme la conjoncture économique. Les précisions d’Antoine Dormond, Municipal chargé de l’urbanisme et de la mobilité.

Des discussions restent possibles selon la Municipalité, notamment sur des ajustements du stationnement. Mais sur le fond, la stratégie de la Ville ne devrait pas changer.

LT