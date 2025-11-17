RC - Dernières infos

Vevey assouplit ses règles de stationnement pour les dimanches et jours fériés

La Ville de Vevey revoit sa politique de stationnement mise en place en 2022. Plus de places seront désormais gratuites les dimanches et jours fériés, et certains parkings verront leurs tarifs plafonnés.

Vevey adapte ses mesures de stationnement instaurées il y a trois ans afin de répondre aux besoins des habitants, des commerçants et aux observations menées depuis 2022. Désormais, 180 places situées dans plusieurs quartiers résidentiels ou proches de lieux de culte redeviendront gratuites les dimanches et jours fériés.

Le parking souterrain Vieille Ville, tout comme celui du Centre Manor, appliquera un tarif plafond de cinq francs pour la journée. Par ailleurs, la durée de stationnement maximale passera à deux heures pour 95 places situées aux entrées est et ouest de la ville. La mise en œuvre sera progressive, au rythme de l’adaptation de la signalisation.

