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Vevey active son plan canicule et renforce son soutien aux seniors

Avec les fortes chaleurs prévues, la ville de Vevey lance son plan canicule dès ce jeudi. Cette année, deux nouveautés sont proposées pour accompagner les seniors : des visites de bénévoles à domicile et une carte des endroits frais en ville.

Comme le canton de Vaud active ses propres mesures, Vevey renforce aussi son aide pour les personnes âgées. Le service social appellera les seniors inscrits pour prendre de leurs nouvelles et leur rappeler les précautions de base. Comme les années précédentes, les retraités peuvent aller gratuitement au Musée Jenisch et au Musée de l’appareil photographique. Ces lieux sont climatisés, ce qui permet de se mettre au frais durant les heures les plus chaudes.

Pour les nouveautés, des bénévoles formés peuvent maintenant se rendre chez les personnes qui le souhaitent pour discuter et rompre un peu la solitude. Une carte des chemins de fraîcheur a aussi été créée. Elle indique les parcours ombragés, les parcs, les fontaines et les endroits où l’on peut s’arrêter pour faire une pause.

La ville rappelle qu’il vaut mieux éviter de faire du sport quand il fait très chaud, qu’il faut garder son logement au frais et boire de l’eau régulièrement, même sans avoir soif. Si vous ne vous sentez pas bien, appelez votre médecin. En cas d’urgence grave, il faut appeler le 144.

/LT-Comm