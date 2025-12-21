RC - Dernières infos

Vevey accueille aussi un Sapin porte-paroles

Un sapin, des mots, des dessins en soutien aux victimes de violence, tel est le concept des sapins porte-paroles. Un projet participatif porté par l’Association Victime pas seule à découvrir à Vevey.

Soutenir les victimes de violence par des mots ou des dessins : voilà ce que propose le projet Sapin porte-paroles de l’Association romande Victime pas seule. Lancée la semaine dernière à Vevey, cette démarche vise à montrer son soutien aux victimes de violences en tout genre, mais aussi sensibiliser sur cette thématique. Installé dans l’ancienne cabine téléphonique de la place du 14-juin, du matériel est à disposition pour décorer l’arbre de messages porteurs d’espoir et de solidarité. Ce projet souhaite aussi favoriser l’entraide et le respect. Gabriela Kämpf, municipale en charge de la cohésion sociale à Vevey.

Notez que ce projet est mis en place par le service de la cohésion sociale veveysan, il est possible d’y ajouter vos messages jusqu’au 24 décembre. Il demeurera ensuite sur place jusqu’au 5 janvier.

MV