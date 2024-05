RC - Dernières infos

VerticAlp Vallée du Trient: la nouvelle synergie touristique de la région

TéléMarécottes et VerticAlp, avec Salvan et Finhaut, lancent la nouvelle société VerticAlp Vallée du Trient. Une initiative qui vise à unifier la gestion du domaine skiable des Marécottes et de Verticalp-Emosson. Gianluca Lepori dirigera cette nouvelle entité dès le 1er juin.

TéléMarécottes SA et VerticAlp SA Emosson, en partenariat avec les communes de Salvan et Finhaut, ont annoncé ce mardi la création de VerticAlp Vallée du Trient. Cette nouvelle entité, opérationnelle dès le 1er juin prochain, vise à unifier et professionnaliser la gestion du domaine skiable des Marécottes et du site touristique de Verticalp-Emosson. Gianluca Lepori, nouvellement nommé directeur, pilotera cette initiative. Au micro de Julie Gay, il est d’abord revenu sur les missions des deux entreprises séparées. Gianluca Lepori :

À noter que les quatre actionnaires de cette nouvelle entité sont, à parts égales, les deux municipalités et les deux sociétés à vocation touristique.