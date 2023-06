RC - Dernières infos

Vers une bibliothèque baptisée « Queer Pâdze » pour les personnes concernées par des questions de genre et d’orientation sexuelle

Association valaisanne basée à Sion et ouverte à toutes les personnes concernées par des questions de genre et d’orientation sexuelle, Alpagai possède des ouvrages concernant de près ou de loin la communauté LGBTIQ+.

Mais ils sont disséminés. Raison pour laquelle un projet porté par Flora Gagnerie vise à les réunir – ainsi que toute documentation utile – dans une bibliothèque baptisée Queer Pâdze. Bibliothèque dont l’objectif est de créer un espace de partage de connaissances, d’exploration et de célébration. Pour financer ce projet, une campagne de financement a été lancée sur la plateforme We make it. Elle prendra fin le 19 juin prochain.