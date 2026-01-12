RC - Dernières infos

Vérossaz ne ferme pas la porte à la fusion

Un sondage de la Municipalité de Vérossaz auprès de sa population révèle que la question d’une éventuelle fusion n’est pas tranchée. D’autant que de nombreux citoyens affirment être prêts à s’engager pour leur commune.

Vérossaz ne tranche pas encore sur la question d’une fusion.

À la suite d’un sondage mené l’année dernière, la Municipalité a constaté que 60 % de la population reste favorable à une union avec une autre commune. Afin d’approfondir la réflexion, les autorités souhaitent engager le dialogue avec les lors de soirées débats, dont la première est prévue le 2 février prochain.

Parmi les autres thématiques abordées dans le sondage, près de 40 personnes signifiaient être prêtes à s’engager au sein de la Municipalité. Une réponse étonnante pour le président de Vérossaz, Gilles Donadello :

Près de 250 personnes ont participé au sondage, soit environ un quart de la population communale.