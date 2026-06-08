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Vérossaz: le 3e Rallye des petits chiens a eu lieu ce week-end

La 3e édition du Rallye des petits chiens s’est déroulée ce dimanche à Vérossaz. L’occasion de mettre en avant l’association chardonnerette « Medical Flair », qui forme des chiens d’assistance auprès des personnes diabétiques, épileptiques ou encore souffrant d’autisme.

Des spitzs, des jacks russels ou encore des carlins… Le couvert de Chétillon à Vérossaz s’est rempli d’aboiements et de jappements ce dimanche, à l’occasion du 3e Rallye des petits chiens. Un événement organisé par Fabienne Granger, une habitante de Vérossaz qui accueille dans sa pension exclusivement des petits chiens. Elle nous explique le concept de cette manifestation réservée aux canidés de moins de 12 kg.

L’occasion aussi de mettre en avant une association vaudoise reconnue d’utilité publique, Medical Flair, qui forme des chiens d’assistance pour les personnes diabétiques, épileptiques ou encore souffrant d’autisme. Clémentine, la co-directrice de l’association basée à Chardonne, nous explique comment l’aide du chien se manifeste pour ces personnes.

A noter encore qu’une partie des bénéfices de ce 3e Rallye des petits chiens sera reversé à l’association Medical Flair.