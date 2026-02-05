RC - Dernières infos

Vernayaz: une soirée d’information sur la possible fusion avec Martigny

La population de Vernayaz était conviée ce jeudi à une soirée d’information sur la possible future fusion avec Martigny.

Après celle de juin dernier, qui a permis aux citoyens et citoyennes du village du Bas-Valais de prendre connaissance du projet, celle d’hier soir visait à répondre aux questions posées par les habitants. Quelque 150 personnes ont ainsi pu écouter les 18 thématiques relevées par la Municipalité, allant de l’accueil de la petite enfance, à la question du fournisseur électrique, en passant par les taxes et la paroisse. L’objectif était également de mentionner aux habitants l’avancée de l’étude de fusion – toujours en cours – et d’annoncer la suite.

Les résultats de cette étude seront dévoilés dès cet été, en vue d’une possible votation populaire en février 2027.